غارات إسرائيلية تستهدف مارون الراس وحانين في جنوب لبنان

أفادت المعلومات بأنَّ الطيران الحربي الاسرائيلي، نفذ قرابة السّاعة الـ9.30 من مساء اليوم، عدواناً جوياً استهدف بلدتي حانين ومارون الراس.

ومساءً، قصف العدو الإسرائيلي منزلاً في بلدة بنت جبيل، كما استهدف أيضاً بلدتي كفرشوبا وعيتا الشعب.

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وكان "حزب الله" أعلنَ تنفيذ 4 عمليات جديدة استهدفت مواقع إسرائيلية.



وذكر الحزب أن العملية الأولى استهدفت موقع العاصي بواسطة قذائف المدفعية، مشيراً إلى أن العملية الثانية طالت مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة.



كذلك، أشار الحزب إلى أن العملية الثالثة استهدفت مبانٍ يستخدم جنود العدو في مستعمرة المطلة، بينما العملية الرابعة تمثلت بهجوم جوي عبر مسيرات إنقضاضية استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو داخل مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة "راوية".



