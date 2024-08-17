اشكالية في التكاليف الاستشفائية "في حال تطور الوضع"

Advertisement

قال مصدر طبي مواكب لعمل المستشفيات الخاصة في لبنان ان الجهوزية لأي حالة طوارئ هي في الدرجات القصوى ولا مشكلة لناحية التجهيزات الطبية والأدوات التمريضية، ولكن الإشكالية تكمن، بحسب المصدر، بمن سيسدد التكاليف الإستشفائية إذا تطورت الأمور الحربية ووقع عدد من الجرحى لا سمح الله، في ظل تعثر الجهات الضامنة الرسمية من ضمان إجتماعي وإختياري وتعاونيات.المصدر أكد أن الطواقم الطبية جاهزة بالتعاون مع وزارة الصحة والجيش، وباقي الأمور ستكون ميسرة بالرغم من العراقيل المادية الكبيرة التي تعتري الجسم الطبي عامة في لبنان.المصدر ختم أن المنظمات الدولية لن تترك لبنان في حال الإنزلاق الى الحرب الشاملة .وكانت وزارة الصحة اصدرت امس بيانا جاء فيه: نذكّر بما كان قد أكده وزير الصحة فراس الأبيض في أكثر من مناسبة بشأن تغطية الجرحى من دون أي استثناء بموجب قرار اتخذته الحكومة اللبنانية أقرت بموجبه اعتمادا ماليا مخصصات لذلك. ويتم تنفيذ القرار حرفيا بمنطق مؤسساتي لا مكان فيه لأي أفضلية بل يتم بموجبه تطبيق مبدأي العدالة والحق بالحصول على الخدمة الطبية الصحيحة والفعالة لكل من يحتاج إليها".