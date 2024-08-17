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لبنان

اشكالية في التكاليف الاستشفائية "في حال تطور الوضع"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-08-2024 | 01:30
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قال مصدر طبي مواكب لعمل المستشفيات الخاصة في لبنان ان الجهوزية لأي حالة طوارئ هي في الدرجات القصوى ولا مشكلة لناحية التجهيزات الطبية والأدوات التمريضية، ولكن الإشكالية تكمن، بحسب المصدر، بمن سيسدد التكاليف الإستشفائية إذا تطورت الأمور الحربية ووقع عدد من الجرحى لا سمح الله، في ظل تعثر الجهات الضامنة الرسمية من ضمان إجتماعي وإختياري وتعاونيات.
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المصدر أكد أن الطواقم الطبية جاهزة بالتعاون مع وزارة الصحة والجيش، وباقي الأمور ستكون ميسرة بالرغم من العراقيل المادية الكبيرة التي تعتري الجسم الطبي عامة في لبنان.
المصدر ختم أن المنظمات الدولية لن تترك لبنان في حال الإنزلاق الى الحرب الشاملة .
وكانت وزارة الصحة اصدرت امس بيانا جاء فيه: نذكّر بما كان قد أكده وزير الصحة  فراس الأبيض في أكثر من مناسبة بشأن تغطية الجرحى من دون أي استثناء بموجب قرار اتخذته الحكومة اللبنانية أقرت بموجبه اعتمادا ماليا مخصصات لذلك. ويتم تنفيذ القرار حرفيا بمنطق مؤسساتي لا مكان فيه لأي أفضلية بل يتم بموجبه تطبيق مبدأي العدالة والحق بالحصول على الخدمة الطبية الصحيحة والفعالة لكل من يحتاج إليها".


المصدر: لبنان 24

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