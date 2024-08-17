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لبنان

التوتر يعود جنوباً.. والجيش الاسرائيلي يستهدف هذه البلدات

Lebanon 24
17-08-2024 | 03:48
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عاد التوتر الى الحدود الجنوبية، حيث قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي أطراف بلدة مارون الراس وحرج كونين.
 
وحلّق الطيران المسير في أجواء قرى وبلدات قضاء صور وصولاً حتى مجرى نهر الليطاني في منطقة القاسمية.
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كما قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي من مرابضها في فلسطين المحتلة المنطقة الواقعة بين بلدتي الطيري وحداثا وصولا الى اطراف بلدات عيتا الشعب ويارون ومارون الراس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وكان الجيش الاسرائيلي قد ارتكب مجزرة في النبطية ليلا أدت إلى استشهاد 10 أشخاص من بينهم امرأة وطفلاها وإصابة 5 بجروح من بينهم إثنان إصاباتهما حرجة.
 

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