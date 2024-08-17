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لبنان

خيط رفيع بين التصعيد والتهدئة … هل تفعلها إيران؟!

ايناس كريمة Enass Karimeh

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Lebanon 24
17-08-2024 | 03:00
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ليس واضحاً المسار الذي ستأخذه المفاوضات الحاصلة في الدوحة او حتى الاتصالات التي تجري على هامشها، لكن الأجواء السلبية خيّمت في الساعات الاخيرة على مصير المنطقة في ظل مساعي حثيثة من قبل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو للمماطلة.
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هذه المماطلة المكشوفة بالنسبة لأعداء اسرائيل ستدفعهم نحو العديد من المناورات العسكرية والامنية، وعدم ترك الامور للوقت، إذ إنّ نتنياهو لا يزال متمسّكاً باللعب على عامل الوقت ريثما تتولّى إدارة جديدة زمام الأمور في الولايات المتحدة الاميركية معوّلاً على وصول الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الى البيت الابيض، اضافة الى أنه يحاول تحقيق مكتسبات سياسية وشخصية في فترة الانتظار.

لذلك فإنّ توقّع الرّد الايراني بات أمراً لا مفرّ منه، بالإضافة الى تلاحم جبهات الإسناد المحيطة بهدف استعادة قوّة الردع ومنع اسرائيل من مزيد  من تجاوز الخطوط الحمراء. ولعلّ خروج المقطع المصوّر للاعلام الحربي "عماد 4” الى العلن، والذي أظهر ما سُمي بالمدن الصاروخية لـ "حزب الله" لا يهدف للردع بحدّ ذاته، بل إن مصادر مطّلعة أكدت أن نشر هذا المقطع يخدم فكرة الردع الا انه يعني في الاصل أن مؤشّر الرد بات قريباً وأن "الحزب" قد حسم امره بتوجيه ضربة لاسرائيل سواء امنية أو عسكرية، وبالتالي فإنّ "عماد 4” هو رسالة واضحة الى اسرائيل مرتبطة بردّها المُقابل بعد الردّ.

وفي سياق متصل، فإن الخطابات الجدية في طهران، وبمعزل عن التهديدات الاعلامية، تحسم من دون أدنى شك أن ايران تجهّز نفسها لردّ كبير ولكل الاحتمالات التي قد تتأتّى عنه. وعليه فإنّ التهدئة أو التصعيد يفصل بينهما خيط رفيع جداً ووقت قصير.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
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