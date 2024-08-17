الراعي: "كاريتاس" هي نبراس الكنيسة

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اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "كاريتاس هي نبراس الكنيسة وجهازها الراعوي والاجتماعي".وقال الراعي خلال مأدبة المحبة التي اقامها اقليم كاريتاس الجبة في حديقة البطاركة في الديمان: "في كل مرة نلتقي بكم مع اقليم كاريتاس الجبة الاقليم العزيز على قلبنا لانه موجود في حضن الابرشية البطريركية، لنقول لكم انكم تعملون باسم البطريركية وتساعدون الفقراء وتساهمون في كل القطاعات التي تهتمون بها".وأضاف: "على امل ان تبقى كاريتاس نبراس الكنيسة وجهازها الراعوي الاجتماعي في لبنان الذي يعمل مع كل الكنائس. باسم كاريتاس اشكر محبتكم وسخاء قلوبكم وايديكم بارككم الله".