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لبنان

ميقاتي اتصل بوزير خارجية بريطانيا: دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه

Lebanon 24
17-08-2024 | 08:23
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا بوزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في التطورات الامنية المستجدة في الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقف دورة العنف.

وشدد رئيس الحكومة "على ضرورة الضغط على العدو الاسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات والقرى الجنوبية ما يؤدي الى سقوط شهداء وجرحى ودمار شديد".
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وابدى خشيته"من أن دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه".

بدوره اكد وزير خارجية بريطانيا "انه سيكثف اتصالاته الديبلوماسية لوقف التصعيد ومنع تفلت الامور على نطاق اوسع".

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