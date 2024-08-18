ماذا يجري داخل مواقع إسرائيلية قرب حدود لبنان؟

توقفت مصادر معنية بالشأن العسكريّ عند أحداث لافتة شهدتها جبهة جنوب لبنان وتمثلت بقيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق رشقات نارية مكثفة من مواقعه العسكرية التي تتعرض لهجمات مستمرة من قبل "حزب الله".

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وأشارت المصادر إلى أن أنباء عديدة تحدثت مؤخراً - على سبيل المثال - عن إطلاق جنود إسرائيليين النيران من موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة باتجاه محيط المركز وبلدة كفرشوبا، علماً أن هذا الموقع يتعرض باستمرار لقصف من قبل "الحزب".

وهنا، توضح المصادر أن ما يجري يكشف التالي:

- المواقع الإسرائيلية ليست فارغة، وبالتالي فإن أي هجوم لحزب الله يستهدفها سيعني وقوع إصابات وقتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين وتحديداً أولئك الذين يكونون على الأرض مباشرة وعلى تماسٍ مع الهجوم.

- هناك محاولة إسرائيلية عبر خطوات التمشيط بالرصاص هدفها القول إنّ حزب الله لم يُدمر المواقع بأكملها، وبالتالي فإن عملية إشغالها ما زالت قائمة.

ووفقاً للمصادر، فإن الحزب، ولكي يزيد من فاتورة الخسائر البشرية الإسرائيلية، سيستمر بضرب المواقع الحدودية بشكل مستمر حتى اللحظة الأخيرة قبل توقف المناوشات العسكرية، مشيرة إلى أنّ ضرب هذه النقاط العسكرية لا يأتي عن عبث بل يتم بعد آلية رصد ومراقبة تثبت وجود حركة فعلية إسرائيلية داخل الأماكن المستهدفة.