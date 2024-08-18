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لبنان

237 شخصا في قبضة الجيش.. هذه التّهمة موجّهة إليهم

Lebanon 24
18-08-2024 | 11:01
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أعلن الجيش في بيان أنّه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر، أوقفت دوريتان من مديرية المخابرات تؤازر كلًّا منهما وحدة من الجيش ٢٠٤ سوريين أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعية وفقًا لما يلي:
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- دهم منزل المواطن (م.أ.)  في بلدة ببنين - الشمال، وتوقيف ٥٤ سوريًّا.
- توقيف ١٥٠ سوريًّا عند شاطئ منطقة العريضة.
أضاف البيان:" كما أوقفت القوات البحرية مع وحدة من الجيش ٥ لبنانيين و٢٦ سوريًّا وفلسطينيَّين كانوا على متن مركبَين مقابل شاطئ منطقة القليعات – الشمال أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعية".
وأشار البيان إلى أنّه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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