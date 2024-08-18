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لبنان

ماذا حصل في مطار بيروت؟ قوى الأمن توضح!

Lebanon 24
18-08-2024 | 15:19
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي: "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من فيديو حول تضارب في مطار رفيق الحريري الدولي. وبعد المتابعة، تبين أن الاشكال حصل قرابة الساعة 16:30 من تاريخ اليوم 18-8-2024 بين عائلتين مسافرتين من (آل ق.) و(آل غ.)، بعد أن اجتازتا نقطة التفتيش، فتدخلت قوى الامن وحلت الإشكال بينهما، ولم يرغب أي من الطرفين بالإدعاء ضد الآخر".
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وأشارت المديريّة الى انه "تم تنظيم محاضر ضبط بحق المتشاجرين من قبل الضابطة الإدارية والعدلية قبل أن يتابعوا سفرهم".
 
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