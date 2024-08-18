ماذا حصل في مطار بيروت؟ قوى الأمن توضح!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي: "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من فيديو حول تضارب في مطار رفيق الحريري الدولي. وبعد المتابعة، تبين أن الاشكال حصل قرابة الساعة 16:30 من تاريخ اليوم 18-8-2024 بين عائلتين مسافرتين من (آل ق.) و(آل غ.)، بعد أن اجتازتا نقطة التفتيش، فتدخلت قوى الامن وحلت الإشكال بينهما، ولم يرغب أي من الطرفين بالإدعاء ضد الآخر".وأشارت المديريّة الى انه "تم تنظيم محاضر ضبط بحق المتشاجرين من قبل الضابطة الإدارية والعدلية قبل أن يتابعوا سفرهم".