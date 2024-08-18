29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التمديد لليونيفيل أمام مجلس الأمن اليوم
Lebanon 24
18-08-2024
|
22:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيعقد مجلس الامن الدولي جلسة مغلقة اليوم للبحث في مسودة قرار التمديد لليونيفيل وصيغته، وهي المسودة التي قدمتها فرنسا حاملة قلم صياغة القرار ولم يطرأ عليها اي تعديل، بحسب ما اكدت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ«اللواء».
Advertisement
وقالت المصادر ان بعض الدول ومنها اميركا واسرائيل قد تطرح تعديلاً ما وستتم مناقشة المسودة ولم تعرف الاتجاهات النهائية برغم تمسك لبنان وفرنسا بصيغة المسودة.
ورأت ألمصادر ان اي امر يخص لبنان الآن غير تهدئة الجبهة الجنوبية والتجديد لليونيفيل غير مطروح في الامم المتحدة او لدى الادارة الاميركية، لكن لا يعلم احد متى يتم تحريك ملف الرئاسة في حال تم الاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة ما ينعكس فوراً على جبهة الجنوب، ما يقد يعيد البحث في الاستحقاق الرئاسي بدفع اميركي ولو طالت المهلة قليلاً.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن لا عودة حالية للحديث في ملف الاستحقاق الرئاسي، حتى وإن حضر في مواقف رجال الدين واعتبرت أن الحراك الرئاسي المنشود معلق ما يعزز التأكيد أنه مرتبط بالواقع الراهن، مشيرة إلى أنه لا يزال الكلام المتداول من أن عدم ظهور مؤشرات في شهر أيلول المقبل، يعني بالمختصر أن الرئاسة في لبنان طارت.
وقالت المصادر أنه لا يمكن الحديث منذ الآن عن هذا السيناريو وذلك في انتظار تبلور مشهد غزة والجنوب.
وكان التطور البارز أمس في اعلان "اليونيفيل" أن ثلاثة من جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل كانوا في دورية أصيبوا صباح أمس بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان. وأضافت أن "جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم، ونحن نحقق في الحادث". واضافت اليونيفيل في بيانها أنها "تذكّر بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور والفيديو... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وهذه هويّة زوجها
Lebanon 24
بالصور والفيديو... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وهذه هويّة زوجها
07:32 | 2024-08-18
18/08/2024 07:32:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب.. ستيفاني صليبا ترقص بملابس مثيرة بحفل راغب علامة والجمهور: "كلّو بمصرياتنا" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب.. ستيفاني صليبا ترقص بملابس مثيرة بحفل راغب علامة والجمهور: "كلّو بمصرياتنا" (فيديو)
14:10 | 2024-08-18
18/08/2024 02:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطار بيروت.. وفيديو يوثق المشهد!
Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطار بيروت.. وفيديو يوثق المشهد!
12:27 | 2024-08-18
18/08/2024 12:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق راغب علامة وزوجته جيهان على "خبر إنفصالهما"؟
Lebanon 24
كيف علّق راغب علامة وزوجته جيهان على "خبر إنفصالهما"؟
10:30 | 2024-08-18
18/08/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة صديقتيها ناتالي ورزان في "حادث القلمون"... الشابة نورهان رحلت اليوم
Lebanon 24
بعد وفاة صديقتيها ناتالي ورزان في "حادث القلمون"... الشابة نورهان رحلت اليوم
08:41 | 2024-08-18
18/08/2024 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2024-08-19
هذا ما قصده ميقاتي من كلمة "ما لا تُحمد عقباه"
01:59 | 2024-08-19
بأسراب من المسيّرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف للمرة الاولى قاعدة شمال عكا
01:55 | 2024-08-19
هاشم: الجزائر تثبت دائما معنى العلاقات الاخوية
01:45 | 2024-08-19
انزعاج في طريق الجديدة
01:30 | 2024-08-19
صخب في اجتماع حزبي: "غربلنا الزبالة ونضفنا جسم "التيار"
01:18 | 2024-08-19
قتيل صدما في عدلون
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
19/08/2024 09:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
19/08/2024 09:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
19/08/2024 09:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24