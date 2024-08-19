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لبنان

فوق بيروت والجنوب.. طائرات إسرائيلية تخرق جدار الصوت

Lebanon 24
19-08-2024 | 06:29
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خرقت طائرات إسرائيلية جدار الصوت، اليوم الإثنين، في أجواء عدد من المناطق اللبنانية.
 
وذكر شهود عيان أن خرق جدار الصوت حصل على دفعات فوق مناطق الجنوب، إقليم الخروب وبيروت.
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