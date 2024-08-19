فوق بيروت والجنوب.. طائرات إسرائيلية تخرق جدار الصوت

خرقت طائرات إسرائيلية جدار الصوت، اليوم الإثنين، في أجواء عدد من المناطق اللبنانية.

وذكر شهود عيان أن خرق جدار الصوت حصل على دفعات فوق مناطق الجنوب، إقليم الخروب وبيروت.