عدوان إسرائيلي جوّي يستهدف إمدادات البقاع ومحاولة تسلّل إلى الجنوب

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ارتفعت المخاوف من العودة الى التصعيد، سواءٌ لجهة تزايد عمليات التدمير في غزة او لجهة توسيع الحرب الاستباقية علي جبهات المساندة، ومنها جبهة لبنان، مع توسيع عمليات الاستهداف الجوي، لتطال البقاع ليل امس.وحسب المعلومات ان الطائرات المعادية نفذت 3 غارات، طاولت الاولى سهل قصرين، والثانية سهل النبي شيت - السفري، والثالثة حصلت بين السفري وسرعين، بعد يوم حافل بالقصف طاول معظم البلدات الحدودية الجنوبية.في المقابل، كشفت المحادثات المكثفة والمطوّلة التي بدأها وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن عن الصعوبات التي تواجه مفاوضات وقف النار في غزة وصفقة تبادل الاسرى والمحتجزين، لا سيما بعد لقاء الساعات الثلاث مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي بدا اكثر تشدداً من اي وقت مضى، بما اسماه الحاجات الامنية لاسرائيل مما يكرّس الفجوة الكبيرة في مواقف تل ابيب وحركة حماس، ومعها الفصائل الفلسطينية المقاتلة في غزة.وكتبت" الديار": نقل مسؤول لبناني عن مصدر ديبلوماسي غربي ان بلاده باتت مقتنعة بان «العد العكسي» للرد من قبل حزب الله وطهران على «اسرائيل» قد بدأ، بعد ان منحا الوقت الكافي لمسار التفاوض حول غزة. وهذا يعني ان المنطقة ستكون امام احداث خطيرة للغاية، حتى لو لم يعلن الفشل بشكل واضح وصريح.فاذا انتهت جولة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن دون نتائج واضحة، او انتهت جولة المحادثات في القاهرة الى نتائج ملتبسة، فان التوقعات بان لا يقبل الطرف الآخر بالمزيد من الوعود غير الملموسة بحصول تقدم يوقف النار في القطاع.وكتبت" الشرق الاوسط": سجّلت عملية تسلّل للجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان للمرة الثالثة منذ بدء المواجهات مع «حزب الله»، في وقت لا يزال فيه التوتر يسود في لبنان سياسياً وعسكرياً، لا سيما مع استمرار تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت. ومددت مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية الاثنين، تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل حتى 26 آب.وقالت المجموعة، التي تضم شركات الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية و«يورو وينجز»، إنها ستتجنب أيضاً المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى ذلك الموعد، على خلفية مخاوف من تفاقم الأوضاع بالشرق الأوسط.دبلوماسياً، وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن حول خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة بيروت. وأدان لبنان في متن الشكوى هذه الخروقات التي تشكل إنتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان ومجاله الجوي، ولقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ (٢٠٠٦)، إضافة الى خرقه لعدد من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر كافة أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم، الامر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل الأطفال.وكتبت" الاخبار": تلقى العدو الإسرائيلي ضربة قوية أمس في ثكنة يعرا ‌‏(مقر قيادة اللواء الغربي 300)، أدت إلى مقتل ضابط. وفي ما بدا أنه رد على العملية، شنّ طيران الاحتلال ثلاث غارات استهدفت منطقة بين بلدتي السفري وتمنين التحتا في البقاع الأوسط. وكان حزب الله هاجم بسرب من المسيرات الإنقضاضية ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين (تابعة لقيادة المنطقة الشمالية). وأقر المتحدث باسم جيش العدو بمقتل ضابط وإصابة 6 بينهم 3 بجروح خطيرة.وافتتح الحزب عملياته فجراً بالتصدي لمجموعة من جنود العدو كانت تحاول التسلل إلى حرش حدب عيتا، وأجبرها على التراجع «بعد تكبدها إصابات مؤكدة». و‏استهدف بالصواريخ والمدفعية ثكنة زرعيت ومباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة ‏شوميرا وثكنة راميم وثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا وموقَع السماقة في ‏تلال كفرشوبا وبياض بليدا.‏ونعى الحزب الشهداء محمد علي حسن قدوح (الغندورية) وعباس بديع ملحم (مجدل سلم) وحسين علي حسين سليمان (طربيخا).وشيّعت بلدة شبعا الشهيد فادي كنعان الذي قضى الأحد بغارة استهدفته في بلدته. تحت رايات حزب الله والسرايا اللبنانية وفلسطين ولبنان، حُمل نعش كنعان الذي لُفّ براية السرايا، وأمّ الصلاة عليه إمام شبعا الشيخ حسين زهرة بحضور ممثلين عن حزب الله والجماعة الإسلامية والتيار السلفي.