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لبنان

هكذا تحدّث نائب "التيار" عن "الحزب"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-08-2024 | 03:15
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خلال إحدى الدردشات، قال أحدُ نواب "التيار الوطني الحر" إنَّ "حزب الله" يتعاطى بعقلانية تامة على صعيد جبهة جنوب لبنان، مشيراً إلى أنّ من يريد الحرب هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واعتبر النائب أنّ "الحزب" يدير الأمور بطريقةٍ قد لا تؤدي إلى معركة شاملة مثلما يريد نتنياهو، موضحاً أنّ المنطقة تقفُ أمام مفترق طرُق لاسيما أنّ كل المحاولات لوقف حرب غزة تواجه عوائق كبيرة، ما يُنذر بمراحل سيّئة للغاية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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