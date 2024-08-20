حمية تابع والنائب أبي خليل شؤونا عامة وملفات إنمائية مناطقية

Advertisement

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة، النائب سيزار أبي خليل، حيث جرى التدوال معه في أخر المستجدات العامة في البلاد، كما جرى البحث في عدة ملفات إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة في عاليه ، ولاسيما منها ما يتعلق بصيانة الطرقات في قضاء عاليه، والإجراءات التي تم اتخاذها في الإدارات المعنية بها الوزارة، وضرورة تكاملها مع باقي الخطوات المطلوبة من الإدارات والجهات المعنية الأخرى، لأجل المباشرة سريعاً في البدء بأشغال التنفيذ على الأرض.