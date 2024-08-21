Advertisement

لبنان

اعلان هام من امانة السجل العقاري طرابلس.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
21-08-2024 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1236969-638598288902313366.png
Doc-P-1236969-638598288902313366.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت امانة السجل العقاري في طرابلس فتح ابوابها امام المواطنين  كافة طيلة ايام الاسبوع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مواد غذائية منتهية الصلاحية في طرابلس.. بعضها يعود إلى عام 2016 (صور)
lebanon 24
21/08/2024 11:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي التقى وفداً طرابلسياً وبحث في شؤون عكارية
lebanon 24
21/08/2024 11:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الكهرباء داخل بلدية طرابلس قريبا ٢٤/٢٤ !
lebanon 24
21/08/2024 11:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح والحسن جالا في قصر عدل طرابلس وطالبا بإعادة التيار الكهربائي اليه
lebanon 24
21/08/2024 11:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

امانة السجل العقاري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-08-21
04:11 | 2024-08-21
04:24 | 2024-08-21
04:20 | 2024-08-21
04:06 | 2024-08-21
04:00 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24