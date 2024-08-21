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لبنان

جمعية AIA الى المحافظ عبود :لإصدار دفاتر السيارات واللوحات واللواصق ورخص السوق

Lebanon 24
21-08-2024 | 07:52
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أرسلت جمعية AIA، كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتّكليف، محافظ بيروت مروان عبّود.

وجاء فيه: "تحيّة طيّبة وبعد، نتوجّه إليكم بهذا الكتاب المفتوح، بعد أن طفح كيل المواطن اللبنانيّ الذي يسدّد كافة الرّسوم والمستحقّات، ومنها مبلغ 4,200,000 ل.ل. (أربعة ملايين ومئتي ألف ليرة لبنانيّة) بدلًا لإصدار رخصة سير، ولوحة تسجيل آمنة، ولاصقة إلكترونيّة، التي لا يتسلمّها".
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وأضافت الجمعية: "لقد استنفدت جمعيّة AIA، التي تضمّ الممثلين المعتمدين لجميع صانعي السيارات العالميين في لبنان، كافة الاتّصالات مع كبار المعنيين بغية معالجة معضلة عدم إصدار وتسليم الرخص واللوحات واللواصق، إضافة الى عدم تجديد دفاتر السّوق، الأمر الذي ينتج عنه مسؤولية مدنيّة وجزائية كبيرة في حال الحوادث. وقد تبيّن للجمعيّة بأنّ الحلّ يكمن لدى سعادتكم. وبناء على ما تقدّم، تدعوكم جمعية AIA، بحكم موقعكم والمسؤوليّة الملقاة على عاتقكم، لإصدار وتسليم دفاتر السيارات واللوحات واللواصق ورخص السوق المُستوفى ثمنها من المواطنين بدون تأخير".
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