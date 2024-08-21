حمية: بدأت ورش الاوتوسترادات على كامل الاراضي اللبنانية

أطلق وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية أشغال تأهيل طريق العبدة – العبودية، وقال ان "عكار لها على الدولة الكثير، قدمت للوطن خيرة ابنائها، ونحن كوزارة اشغال أعددنا كل الدراسات لعدد من المشاريع في مختلف القرى والبلدات وستبصر النور قريبا في عام 2025، ومن ضمن موازنة وزارة الاشغال"، مؤكدا ان هذه المشاريع هي دليل اصرار على وجود الدولة في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما المحرومة".

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كما أطلق اشغال التأهيل والصيانة على اوتوستراد جبيل ـ المدفون، خلال احتفال اقيم عند مدخل القضاء في نهر ابراهيم. وقال: "الجميع يعرف وضع الدولة اللبنانية والانهيار المالي الذي حصل والذي لا ذنب له فيه لا وزير الاشغال ولا اي شخص من الحاضرين ، ونحن في الوزارة ومن خلال موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل التي تم اعتمادها في مجلس النواب، حاولنا وضع قراءة لكل الاوتوسترادات على كامل الاراضي اللبنانية جنوبا وشمالا وجبلا وبقاعا، ووصلنا الى اعداد ملفات للاوتوسترادات الدولية، واليوم نعلن عن بدء ورشة صيانة اوتوستراد جبيل المدفون".

واضاف: "نحن لم نقف عند هذا الحد بل بدأنا بصيانة اوتوستراد كسروان المتن من الفوروم دو بيروت وصولا الى جبيل، وستنتهي الاعمال فيه في 15 ايلول 2024 بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، وتم اختيار هذا الطريق والاوتوستراد من قبل وزارة الاشغال والنقل لكي نستطيع التحصيل من بعض الوفر الذي كان موجودا، فطلبنا القيام بصيانة هذا الطريق. وهكذا نكون قد أمّنّا لاهلنا في كسروان والمتن وجبيل وصولا الى البترون طريقا صالحا للسير".



واكد "ان اموال وزارة الاشغال العامة والنقل ليست ملكا لعلي حمية واهله، بل هي ملك للشعب اللبناني جميعا". وقال: "موضوع الاوتوسترادات أولوية قصوى بالنسبة لنا، وانا اعتبر انني اليوم بدأت كل ورش الاوتوسترادات على كامل الاراضي اللبنانية. وبالنسبة لكل قرى قضاء جبيل دون استثناء من الساحل الى الجرد الملفات انجزت تقريبا، وتم تلزيم بعضها والاخرى على طريق التنفيذ فهذا الموضوع اساسي وحيوي" .



وتطرق الى موضوع مرفأ جبيل البحري، وقال: هذا المرفأ تاريخي من عمر الاجداد الاجداد، والمحافظة عليه هدف اساسي لوزارة الاشغال. فالجميع يعرف كيف كانت اعتمادات وزارة الاشغال والتدوير للاموال تتبخر مع العملة اللبنانية على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، وبالتالي ما كان يوجد من المال لا نفع له اليوم. وانا اقول لكم يدي بيدكم لان يكون اول مشروع تأمين الاموال من موازنة عام 2025، ولا مشكلة لا ادارية او ما شابه ذلك على الاطلاق. علينا ان نتساعد ونتعاون جميعا في تأمين الاموال لمرفأ جبيل وستكون اول ورشة لوزارة الاشغال في العام 2025 لانني لا اريد ان أعد ولا أفي بوعدي".



وعن توسعة اوتوستراد جونية- جبيل، قال: "الهدف الاساسي بالنسبة لي كان الحفاظ علىى الطرقات وان تبقى سالمة، الموازنة ليست كافية، اضف اليها الحالة المالية للدولة ونأمل في بداية العام المقبل ان نبدأ بالتفكير في التطوير والتوسعة. والهدف الاساسي الحفاظ على تلك الطرقات سالكة وآمنة لجميع اللبنانيين للتخفيف عليه 60 بالمئة من زحمة السير"، وختم: "نحن على العهد باقون مع جميع اللبنانيين في مختلف الاقضية اللبنانية".



كما أطلق اشغال التأهيل والصيانة على اوتوستراد جبيل ـ المدفون، خلال احتفال اقيم عند مدخل القضاء في نهر ابراهيم. وقال: "الجميع يعرف وضع الدولة اللبنانية والانهيار المالي الذي حصل والذي لا ذنب له فيه لا وزير الاشغال ولا اي شخص من الحاضرين ، ونحن في الوزارة ومن خلال موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل التي تم اعتمادها في مجلس النواب، حاولنا وضع قراءة لكل الاوتوسترادات على كامل الاراضي اللبنانية جنوبا وشمالا وجبلا وبقاعا، ووصلنا الى اعداد ملفات للاوتوسترادات الدولية، واليوم نعلن عن بدء ورشة صيانة اوتوستراد جبيل المدفون".

ثم أطلق معالجة الانهيار الحاصل على الاوتوستراد عند نفق حامات، خلال زيارة قام بها إلى موقع الانهيار الذي حصل منذ 6 سنوات. وكانت كلمة للوزير حميه قال فيها: "أموال وزارة الاشغال العامة التي نخصصها لكل المناطق من الجنوب الى البقاع وصولا الى الشمال وجبل لبنان والاقضية ال25 ليست هبة أو قرضا، ما يعني أننا قادرون على العمل في الدولة، والدولة تنفق على طرقاتها ووزاراتها".



وختم متوجها الى النواب: "نتمنى أن يأخذ هذا الموضوع اهتمامكم في قراءة موازنة الـ 2025 لأنكم كنواب والسلطة التشريعية وكل الشعب اللبناني شركاء في عملية اختيار الطرقات والتنفيذ وصرف الاموال وليست وحدها وزارة الاشغال هي التي تحدد، نحن نحدد الاولويات والمعايير لكن النواب وأهلنا جميعا هم شركاء حقيقيون في عملية التصويب على بعض المسارات ونحن نريد ان نكون يدا واحدة مع النواب في كل مساراتنا في وزارة الاشغال العامة والنقل."