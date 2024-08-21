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لبنان

آخر التطورات.. بيانٌ من "الحزب" وصواريخ لبنانية تضربُ مستوطنة إسرائيلية!

Lebanon 24
21-08-2024 | 13:06
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، اليوم الأربعاء، أنه تمّ إطلاق 5 صواريخ من لبنان، باتجاه مستوطنة موشاف زرعيت في الجليل الأعلى.
وزعمت الصحيفة أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.
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بدوره، أعلن "حزب الله" تنفيذ 3 عمليات جديدة ضدَّ مواقع عسكرية إسرائيلية.
وذكر الحزب أنّ العملية الأولى، استهدفت ثكنة راموت نفتالي بصلية من صواريخ الكاتيوشا، مشيراً إلى أن العملية الثانية طالت ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.
أما العملية الثالثة، فاستهدفت، بحسب الحزب، التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا.

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