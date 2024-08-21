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لبنان

بعد توقعه الحرب.. حمادة يتراجع

Lebanon 24
21-08-2024 | 12:46
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جدل كبيرٌ أثاره تصريح لعضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب مراون حماده، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما قال إن المنطقة على موعد مع تصعيد كبير خلال الساعات المقبلة إنطلاقاً من الجولان.
وإثر انتشار هذا التصريح بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح حماده مضمون تصريحه، فقال في حديثٍ عبر قناة الـ"MTV" إنَّ توقعاته مبنية على تطورات الميدان التي تظهر مشاريع العدو وعلى وقائع دبلوماسية والضبابية حول استئناف مفاوضات الدوحة وأن موضوع الحرب ليس محسوماً.
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وفي اتصال أيضاً مع قناة "الجديد"، قال حمادة ان "الحديث اخذ أكثر من ابعاده، وانه بنى تصريحه بناء على وقائع ميدانية مقلقلة خلال الـ48 ساعة الماضية".
وأضاف حمادة أن "كلامه جاء في معرض التحليل الصحافي وليس كسياسي، وقد بناه على أن مغادرة وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن الى واشنطن من دون تحديد موعد لاستئناف المفاوضات دفعه الى التحذير من التصعيد من قبل العدو الاسرائيلي".
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