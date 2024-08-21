بعد توقعه الحرب.. حمادة يتراجع

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وإثر انتشار هذا التصريح بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح حماده مضمون تصريحه، فقال في حديثٍ عبر قناة الـ"MTV" إنَّ توقعاته مبنية على تطورات الميدان التي تظهر مشاريع العدو وعلى وقائع دبلوماسية والضبابية حول استئناف مفاوضات الدوحة وأن موضوع الحرب ليس محسوماً.وفي اتصال أيضاً مع قناة "الجديد"، قال حمادة ان "الحديث اخذ أكثر من ابعاده، وانه بنى تصريحه بناء على وقائع ميدانية مقلقلة خلال الـ48 ساعة الماضية".وأضاف حمادة أن "كلامه جاء في معرض التحليل الصحافي وليس كسياسي، وقد بناه على أن مغادرة وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن الى واشنطن من دون تحديد موعد لاستئناف المفاوضات دفعه الى التحذير من التصعيد من قبل العدو الاسرائيلي".