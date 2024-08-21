أعلنَ "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيليّ.

وذكر الحزب أنه استهدف عند الساعة 21.40 مساء، مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.