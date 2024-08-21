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لبنان

بـ"الصواريخ".. ضربة جديدة لـ"الحزب" تطال موقعاً إسرائيلياً

Lebanon 24
21-08-2024 | 16:13
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أعلنَ "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيليّ.
 
وذكر الحزب أنه استهدف عند الساعة 21.40 مساء، مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.
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