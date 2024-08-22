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لبنان

نقابة تكنولوجيا التربية أعلنت عن فوز عالمي لأكاديمية روبوغيكس

Lebanon 24
22-08-2024 | 09:43
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 أعلنت نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان عبر فرعها في البقاع، عن فوز عالمي جديد يتمثل بفوز أكاديمية روبوغيكس في تحدي Make:able Challenge 2024 المنظم من قبل Autodesk وPrintLab، خلال حفل في شتورة.
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وخلال الحفل، أبدى مدير أكاديمية روبوغيكس عمر محمد فخره بإعلان فوز أكاديمية روبوغيكس، مشيرا الى أنها "قدمت مشاركات استثنائية تجسد روح الإبداع والتعاطف في تصميم التقنيات المساعدة لذوي الهمم والكبار في السن. وشارك في المسابقة أكثر من 500 فريق من مختلف دول العالم. وتأهل 90 فريقا للنهائيات وكانت فرق أكاديمية روبوغيكس جميعها من المتأهلين". 

ولفت الى أنه "كان لأكاديمية روبوغيكس 3 فرق رابحة في المركز الأول عن 3 جوائز عالمية مختلفة من أصل 18 جائزة وهم: فريق TechnoGeex MC2 بإشراف المدربة جيهان محمد، فاز بجائزة "أفضل عرض للتعاطف" لفئة الأعمار من 14 إلى 18 سنة. وقد طور هذا الفريق، المكون من عماد الحو، غيث الحو، مصعب القادري، جاد درويش وحنين الطويل، مجموعة تجميع مخصصة للأفراد المصابين بنقص الأكسجة الدماغية. هذه المجموعة تتضمن قطعاً مطبوعة ثلاثياً موصولة مغناطيسياً وملونة تساعد في تحسين المهارات الحركية الدقيقة وتلائم قدرات المستخدم بطريقة تعليمية وترفيهية. وفريق TechnoGeex MC1، بإشراف الأستاذ سليم زنبوعة فاز بجائزة "أفضل فكرة إبداعية" لفئة الأعمار من 14 إلى 18 سنة. وطور الفريق، المكون من أحمد زنبوعة، نبيل جنح، أسامة التيناوي وميسون زنبوعة ، موزع أقراص للمسنين يساعدهم على تناول أدويتهم في الأوقات المحددة، مع تذكير بالمنبه.

وفريق Advanced Tech Innovation Center بقيادة آيات الحاج، الفوز بجائزة "أفضل فكرة إبداعية" لفئة الأطفال تحت 14 سنة. حيث طور الفريق "قلادة الأمل"، وهي ابتكار يساعد في التواصل بين الأمهات الصم وأطفالهن دون سن الثلاثة. تنتج القلادة عبارات صوتية تحاكي نبرة صوت الأم وتكتشف الأصوات العالية، بما في ذلك بكاء الطفل". 
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