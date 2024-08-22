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لبنان

قائد الجيش استقبل بوشكيان وأبو فاعور

Lebanon 24
22-08-2024 | 10:25
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان، فالنائب وائل أبو فاعور، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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