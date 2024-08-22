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لبنان

قبل قليل... هزة أرضية شعر بها اللبنانيّون

Lebanon 24
22-08-2024 | 10:48
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شعر سكان الساحل اللبنانيّ بهزة أرضيّة قبل قليل.
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