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لبنان
نائب معارض: الفرصة متاحة بعد قرار ميقاتي
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-08-2024
|
01:15
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ناشد "نائب معارض" له صولات وجولات في مكافحة الفساد داخل وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ومناهضة بواخر توليد الكهرباء، القضاء اللبناني الإستفادة من الفرصة التي أتيحت اليوم بعد أن اتخذ القرار السياسي من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإجراء تحقيق شامل وواسع في قضية الإنقطاع الكلي للكهرباء في لبنان والدخول في العتمة الشاملة وتحميل وتحديد المسؤوليات.
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وتمنى النائب المعارض في أحد الإجتماعات الحزبية أن يواكب القضاء وبالتحديد التفتيش المركزي والنيابة العامة التمييزية القرار السياسي الجريء وإكمال التحقيقات الى النهاية، ربما تكون هذه الخطوة فاتحة لانهاء هذا الملف وكشف كل الفساد الذي طال القطاع منذ عشرين سنة حتى اليوم وليس قضية العتمة المستجدة فقط. المصدر ختم بالقول مع كل ترحيبنا بخطوة التحقيق، إلا أن الخوف يبقى دائماً من أن تلفلف الملفات كالعادة، وبعد أيام يتم نسيان القضية ضمن تسويةٍ صغيرة أو مونة من أحد على أحد .
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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