القصف الإسرائيلي يتواصل جنوبا.. شهيدان جراء غارة طيرحرفا

أفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط شهيدين في طيرحرفا نتيجة غارة إسرائيلية نفّذها العدو صباح اليوم.

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وكان قد أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الجيش هاجم خلية في منطقة طيرحرفا"، زاعما أنها "كانت تخطط لتنفيذ إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل".