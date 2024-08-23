ضباب كثيف وانخفاض في درجات الحرارة.. إليكم تفاصيل طقس "الويك آند"



Advertisement توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال، بينما تنخفض في الداخل لتعود لمعدلاتها، ويتوقع تساقط الرذاذ بخاصة على المرتفعات الشمالية خلال الليل.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية .



-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية بينما تستقر في الداخل مع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال، بينما تنخفض في الداخل لتعود لمعدلاتها، ويتوقع تساقط الرذاذ بخاصة على المرتفعات الشمالية خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، واحتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، مع استقرار في درجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 27 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 19 إلى 26 درجة، في الداخل من 17 إلى 35 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم /س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6،06

-ساعة غروب الشمس: 19،15