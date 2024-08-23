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لبنان

محفوض في ذكرى جريمة مسجدي السلام والتقوى: المطلوب كشف كل الحقائق

Lebanon 24
23-08-2024 | 05:12
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اعتبر رئيس حزب "حركة التغيير" ايلي محفوض في تصريح، ان "الشبكة الإرهابية التي نفّذت جريمتي تفجير مسجدي السلام والتقوى معلومة غير مجهولة حيث سقط حوالي 50 شهيدا وأكثر من 800 مصاب ولعلّ طرابلس الجريحة تدفع دائما ضريبة الدم،  فأن ننسى لا ننسى مجزرة التبانة 1986 حيث ناهز الضحايا الألف شهيد ومنهم أطفال ونساء والمجرم واحد معروف الهوية"، مشيرا الى ان" عملية مسح الذاكرة الجماعية مستمرة والمطلوب كشف كل الحقائق وتسمية المجرم ومن يقف وراءه بدون تحديد سقف للعدالة".
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اضاف:"في الذكرى 11 الرحمة للضحايا والشهداء لعلّ العدالة السماوية تكون بلسما لجراح أهلنا في طرابلس والشمال".
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