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لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف هذه المواقع الاسرائيلية

Lebanon 24
23-08-2024 | 09:56
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أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ.

وفي بيان آخر، أفادت المقاومة الإسلامية بأنه ردًا على اعتداءات العدو الاسرائيلي، استهدف مجاهدوها مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بصلية صاروخية.
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الى ذلك، اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، انه "استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:23 من بعد ظهر ال‏يوم الجمعة 23-8-‏‏2024، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
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