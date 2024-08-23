بيانٌ من "الصحة".. هذه حصيلة غارة سيارة معركة

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، استشهاد شخص إثر الغارة الإسرائيلية التي طالت بلدة معركة - جنوب لبنان.

وذكرت الوزارة أنَّ الحصيلة المرتبطة بالحادثة "أولية".