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لبنان

بيانٌ من "الصحة".. هذه حصيلة غارة سيارة معركة

Lebanon 24
23-08-2024 | 11:03
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، استشهاد شخص إثر الغارة الإسرائيلية التي طالت بلدة معركة - جنوب لبنان.
 
وذكرت الوزارة أنَّ الحصيلة المرتبطة بالحادثة "أولية".
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