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لبنان

5 عمليات جديدة لـ"حزب الله".. بيانٌ يكشف التفاصيل

Lebanon 24
23-08-2024 | 12:11
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ 5 عمليات جديدة ضد مواقع عسكرية إسرائيليّة.
وأشار الحزب إلى أن العملية الأولى استهدفت ثكنة راميم بالصواريخ، كما قصف في عملية ثانية موقع حدب يارون بالإضافة إلى تجهيزات تجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة عبر عملية ثالثة.
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أيضاً، أعلن الحزب عن تنفيذ عملية رابعة استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع العباد، في حين أنه قصف خلال عملية خامسة، موقع المالكية بقذائف المدفعية.
وفي وقتٍ سابق، أعلن الحزب استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات ‏صاروخية.
 
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