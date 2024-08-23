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لبنان

عن "الهبة الكهربائية" من الجزائر للبنان.. إليكم ما أعلنه وزير الطاقة

Lebanon 24
23-08-2024 | 12:31
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جدد وزير الطاقة والمياه وليد فياض التأكيد أنّ "شحنة الوقود التي قرّرت الجزائر إرسالها إلى لبنان لمساعدته على حل أزمة انقطاع الكهرباء هي هبة غير مشروطة، لا يترتب من جراء قبولها أي مستحقات على مالية الدولة، والخزينة العامة".
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ونفى في بيان، "الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقول إن الجزائر طلبت من لبنان تسديد ثمن شحنات الوقود قبل وصولها الى مرفأ بيروت، وانها رفضت تقسيط المبلغ".

وجدد ترحيبه بـ"هذه الهبة"، مشيرا إلى أنها "ستساهم في تنويع مصادر الطاقة في البلد".
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