عن "الهبة الكهربائية" من الجزائر للبنان.. إليكم ما أعلنه وزير الطاقة

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ونفى في بيان، "الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقول إن الجزائر طلبت من لبنان تسديد ثمن شحنات الوقود قبل وصولها الى مرفأ بيروت، وانها رفضت تقسيط المبلغ".وجدد ترحيبه بـ"هذه الهبة"، مشيرا إلى أنها "ستساهم في تنويع مصادر الطاقة في البلد".