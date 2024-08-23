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لبنان

"ضربة سوريا".. من المستهدف بها وما علاقة "حزب الله"؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 16:45
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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أنّ الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت سوريا، طالت 4 مواقع في ريفي حمص وحماة.
 
وقال المرصد إن الضربات استهدفت مستودعاً للسلاح شمال غربي حماة، وقيادة اللواء 47 وبطارية للدفاع الجوي في جبل معرين، الذي يتواجد فيه عناصر من "الحرس الثوري" الإيراني ومجموعات سورية وغير سورية موالية لإيران.
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كذلك، استهدفت الضربة الإسرائيلية أماكن لبيع الوقود في ريف حمص الغربي تتبع لعناصر سوريين يعملون لصالح حزب الله، غرب مصفاة حمص، على طريق صافيتا – حمص قرب قرية خربة التينة.

واستهدفت إسرائيل أيضاً موقعاً آخر جنوب جبل معرين على طريق حمص– حماة يتواجد ضمنها قائد فوج التدخل السريع المدعوم من "الحرس الثوري الإيراني".

وأسفرت الضربات الإسرائيلية حتى اللحظة، بحسب المرصد، عن مقتل 3 عناصر من الجماعات الموالية لإيران وإصابة نحو 10 آخرين، وسط معلومات عن وجود قتلى من جنسيات غير سورية.

لبنان

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