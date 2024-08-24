يوم غدّ الأحد... ماذا ستشهد الطريق من كفرذبيان باتّجاه البقاع؟

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

Advertisement

بتاريخ 25-8-2024، سيقيم نادي الايليت الرياضي بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى سباق نصف ماراتون /21/ كلم.ينطلق السباق من ساحة وردة في محلة كفرذبيان باتجاه البقاع بمسافة /10/ كلم ذهابًا وإيابًا، لذلك ستُتخذ تدابير السير التالية:- منع مرور السير كليًا على الطريق المذكورة اعتبارًا من الساعة 6,00 صباحاً ولغاية الساعة 9,00 من تاريخ 25-8-2024.يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.