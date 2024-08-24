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لبنان

يوم غدّ الأحد... ماذا ستشهد الطريق من كفرذبيان باتّجاه البقاع؟

Lebanon 24
24-08-2024 | 09:32
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 25-8-2024، سيقيم نادي الايليت الرياضي بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى سباق نصف ماراتون /21/ كلم.
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ينطلق السباق من ساحة وردة في محلة كفرذبيان باتجاه البقاع بمسافة /10/ كلم ذهابًا وإيابًا، لذلك ستُتخذ تدابير السير التالية:
- منع مرور السير كليًا على الطريق المذكورة اعتبارًا من الساعة 6,00 صباحاً ولغاية الساعة 9,00 من تاريخ 25-8-2024.
يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.
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