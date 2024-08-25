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لبنان
رئاسة الحكومة تعلن الحداد 3 ايام على وفاة الرئيس الحص
Lebanon 24
25-08-2024
|
11:44
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اعلنت رئاسة الحكومة الحداد الرسمي على وفاة دولة رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص.
مذكرة اعلان حداد.pdf
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