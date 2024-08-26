رد "حزب الله".. تحت سقف الحرب واسرائيل ستخسر المناورة

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بين حدين، جاء رد "حزب الله" على اغتيال اسرائيل القائد العسكري فؤاد شكر، الحد الاول هو ردع اسرائيل ومنعها من القيام مجددا بعمليات تتخطى فيها الخطوط الحمر. اما الحد التاني فهو منع تدحرج المعركة الحالية لتصبح حربا مفتوحة، لكن هذا الرد ادى الى اكتشاف الكثير من الحقائق التي لم تكن ظاهرة في الاسابيع الماضية خصوصا منذ بدء الحديث عن التصعيد، والرد والرد المضاد.اولا يبدو ان كل التهويل الاسرائيلي بفتح حرب على لبنان كان غير واقعي، اذ ان تل ابيب لم ترد فعليا على عمليات "حزب الله"، بل ابتلعت الرد وهذا لم يكن متوقعا ابدا، اذ كان البعض يقول ان نتنياهو سيستغل اي خطوة من قبل الحزب او ايران ليقوم بفتح حرب اقليمية وتوريط الولايات المتحدة الاميركية فيها، وهذا ما لم يحصل ابدا، ما يعني ان التهويل لا يعكس قدرة فعلية للجيش الاسرائيلي وهذا يكشف هشاشة اسرائيل بعد ١١ شهرا من المعارك والاشتباكات.كما انه من الامور التي انكشفت بشكل واضح بعد الرد هو ان الولايات المتحدة الاميركية قادرة على ردع اسرائيل وتحديدا رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، اي ان واشنطن هي التي تستطيع إلزام اسرائيل اولا بوقف اطلاق النار في غزة متى تشاء، وثانيا على ابتلاع الرد الذي نفذه الحزب لانها لا تريد توسع الحرب في الشرق الاوسط وان كان على حساب تهشم الردع الاسرائيلي بعد قصف منطقة حساسة للغاية ملاصقة لتل ابيب.بعد الرد سيكون هناك جولة مفاوضات جديدة بين حركة حماس واسرائيل وذلك قبل حصول رد جديد من ايران او اليمن، وهكذا، خصوصا وان الضغط يجب ان يزيد على تل ابيب لفترة طويلة لإلزامها على تقديم التنازلات الفعلية والجدية او للايحاء لواشنطن بأن الحرب الاقليمية واردة ما يدفعها الى الضغط اكثر على نتنياهو والوصول الى تسوية او حل، وان كان مرحليا، قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية لان هذا سيساعد الحزب الديمقراطي على الفوز بالمعركة الانتخابية.كذلك فإن محور المقاومة كرس معادلة بالغة الاهمية هي انه يقاتل اميركا وليس اسرائيل وهذا سيشكل ازمة استراتيجية لتل ابيب، اذ ان اسرائيل ستخسر الكثير من قدرتها على المناورة في المرحلة المقبلة لانها لن تكون قادرة على إلزام الدول الغربية بحشد قواتها في كل مرة يرغب فيها نتنياهو بالقيام بخطوة غير محسوبة، وهذا ما يحول اسرائيل الى عبء على الغرب بشكل تدريجي.كل ما تقدم يوحي بأن تحقيق الردع ليس مرتبطا فقط بإيلام اسرائيل بشكل مباشر، بل يكفي ان يكون "حزب الله" قادرا على استيعاب الضربات والاغتيالات وتوجيه ضربات نوعية يثبت من خلالها عجز اسرائيل عن صدّها وبالتالي عن الدفاع عن نفسها، وهذا يعني بالضرورة اعطاء صورة عن كيف ستكون عليه صورة الحرب المفتوحة مع الاف الصواريخ والمسيّرات يوميا.