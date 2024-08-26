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لبنان

موقع إسرائيليّ في مرمى نيران "حزب الله"

Lebanon 24
26-08-2024 | 08:14
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف "التجهيزات التجسسية في ‏موقع راميا بمحلّقة إنقضاضيّة".
 
 
وأشار "الحزب" في بيان، إلى أنّ "المحلقة أصابت هدفها إصابة مباشرة".
 
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