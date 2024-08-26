موقع إسرائيليّ في مرمى نيران "حزب الله"

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف "التجهيزات التجسسية في ‏موقع راميا بمحلّقة إنقضاضيّة".

وأشار "الحزب" في بيان، إلى أنّ "المحلقة أصابت هدفها إصابة مباشرة".