تهديدٌ إسرائيليّ جديد يطال لبنان: "سنواصل ضرب حزب الله"!

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ اللواء هرتسي هاليفي إنّ "تل أبيب مُصممة بشدّة على مواصلة ضرب حزب الله والقضاء على المزيد من قادته وحرمانه أصوله وقدراته"، وأضاف: "لن نتوقف عن مواصلة تلك الخطوة، حزب الله لديه قدرات أكبر والمهمّة لم تكتمل بعد".

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كلامُ هاليفي جاء خلال زيارته مقر قيادة منطقة الشمال برفقة رئيس هيئة الأركان المُشتركة للجيش الأميركي الجنرال تشارلز براون.

وخلال حديثه، أشار هاليفي إلى أن إسرائيل تسعى لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، مشيراً إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي يعملُ من أجل ذلك على مدار الساعة، وأردف: "نحن مصممون على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان وفي أسرع وقت ممكن".