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لبنان

خبرٌ عاجل عن الكهرباء.. ماذا سنشهد الليلة؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 13:18
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الإثنين، أن باخرة الفيول التي اشتراها لبنان، ستصل منتصف هذه الليلة، إلا أنها بحاجة لفحص للعينات.
وذكرت القناة أنّ "باخرة الفيول الجزائري تصل الأسبوع المقبل مُحمّلة بـ32 ألف طن من الفيول، لكنها ليست صالحة لمعامل كهرباء لبنان"، وأضافت: "على الأرجح، سيتم بيع الحمولة او استبدالها بالمزاد ما يعني تأخيراً أطول".
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