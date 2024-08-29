هل يُبقي "التيّار" هذه المواقع مع هؤلاء؟

Advertisement

بعد فصل النائب آلان عون من "التيّار"، واستقالة النائبين سيمون أبي رميا وابراهيم كنعان، قال مصدر نيابيّ إنّ هناك علامة إستفهام تتعلّق بإبقاء "تكتل لبنان القويّ" رئاسة لجنة الشباب والرياضة مع أبي رميا، ورئاسة لجنة المال والموازنة مع كنعان، وأيضاً موقع أحد امناء سرّ هيئة مجلس النواب مع آلان عون.وفي رأي مصادر مطلعة ان هذا الملف سيكون محور "معركة جديدة" مقبلة.