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لبنان

هل يُبقي "التيّار" هذه المواقع مع هؤلاء؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-08-2024 | 01:45
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بعد فصل النائب آلان عون من "التيّار"، واستقالة النائبين سيمون أبي رميا وابراهيم كنعان، قال مصدر نيابيّ إنّ هناك علامة إستفهام تتعلّق بإبقاء "تكتل لبنان القويّ" رئاسة لجنة الشباب والرياضة مع أبي رميا، ورئاسة لجنة المال والموازنة مع كنعان، وأيضاً موقع أحد امناء سرّ هيئة مجلس النواب مع آلان عون.
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وفي رأي مصادر مطلعة ان هذا الملف سيكون محور "معركة جديدة" مقبلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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