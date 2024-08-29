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لبنان

انخفاض في درجات الحرارة جبلا وداخلا... اليكم حال الطقس

Lebanon 24
29-08-2024 | 04:42
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة شمالا أحيانا.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، وأدنى منها في الداخل وعلى المرتفعات.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اّب في بيروت بين 25  و 33، طرابلس بين 23 و32، وفي زحلة بين 18 و35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية.
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل إضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل.  تنشط الرياح  في المناطق الشمالية لتصل أحيانا الى 60 كلم/س، ويرتفع معها موج البحر.
 
السبت:  غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية. تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود 65 كلم/س، ونحذر من ارتفاع موج البحر، حيث يتخطى المتر والنصف شمالا، ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية بعد الظهر.
الأحد: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة شمالا.
-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.
 
-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
 
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,10
-ساعة غروب الشمس: 19,07
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