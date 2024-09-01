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لبنان

البعريني: أي سوء تفاهم أو إشكال لا بدّ أن يُحل بالحوار

Lebanon 24
01-09-2024 | 08:40
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اعتبر عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني أن "الإيجابيّة الوحيدة التي شهدتها الأيام الماضية هي عودة الحديث بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، بعدما كان الموضوع غائبًا تمامًا عن التداول".
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وتمنى البعريني خلال سلسلة لقاءات واستقبالات في فنيدق على الجميع "التحلّي بالمسؤولية لالتقاط الفرصة بدل تكرار الأخطاء السابقة، فالتجربة يفترض أنّها علّمت الجميع أن المكابرة والتصعيد والتمترس خلف المواقف لا يوصل إلى حل، بل هي أمور تزيد المشكلة تأزيما".

ودعا البعريني إلى "ضبط النفس والحكمة بمقاربة الأمور والتعقّل للمحافظة على بلداتنا"، مطالبًا بنبذ المظاهر المسلّحة، ومؤكدًا أن "أي سوء تفاهم أو إشكال لا بدّ أن يُحل بالحوار والتفاهم والتواصل، وإلا فكلّنا سندفع الثمن غاليًا، فهذا الوضع لا يؤدّي إلا للمزيد من التدمير لعكار ولمجتمعنا".
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