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لبنان

ممثل "حزب الله" في طهران نقل لعراقجي تهاني نصر الله لمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية

Lebanon 24
01-09-2024 | 08:44
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وأفادت وكالة تسنيم الايرانية بأن ممثل "حزب الله" في طهران عبد الله صفي الدين، التقى اليوم الأحد، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وفي هذا اللقاء، نقل ممثل "حزب الله" تهنئة السيد حسن نصر الله الأمين العام ومسؤولين آخرين في حزب الله، للدكتور عراقجي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية وتمنى له التوفيق.
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بدوره شكر عراقجي، للأمين العام لـ"حزب الله" التهنئة وإرسال تحياته الحارة له وباقي مسؤولي ومقاتلي المقاومة، وأكد استمرار السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة والنضالات المشروعة لشعوب المنطقة ضد الاحتلال الصهيوني.

وجرى خلال هذا اللقاء، بحث آخر التطورات في المنطقة، مع التركيز على آخر أوضاع جبهة المقاومة المناهضة لإسرائيل في لبنان والتطورات الراهنة في فلسطين وغزة والضفة الغربية.

لبنان

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