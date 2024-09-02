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لبنان

عمليتان جديدتان لـ"حزب الله".. إليكم ما استهدفه صباح اليوم

Lebanon 24
02-09-2024 | 00:04
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أعلن "حزب الله"، اليوم الاثنين، أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابةً مباشرة.

وفي بيان آخر، أعلن أنه "ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 2-9-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".
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