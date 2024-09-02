محفوض: خطاب جعجع خريطة طريق وعلى المعارضة تلقفه لاستعادة المبادرة

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اعتبر رئيس حزب "حركة التغيير" ايلي محفوض في تصريح ان ⁧‫"القوات اللبنانية‬⁩ أثبتت أنها تستحق بجدارة أن تكون مؤسسة حزبية نحو المستقبل، ففي لحظة الإنهيارات على كل الأحجام والمستويات شهادة حق للتطور والنمو الواضح لمجموعة نالت نصيبها ظلمًا واعتقالا وقتلا بأزمنة الاحتلال في مقابل تيار نشأ على شعارات فضفاضة إلى أن انكشفت خديعة زعيمه، وهذا مصير كل عميل يوهم بأنه كبير لكنه مع الوقت يضعف بينما الوطني يبدأ صغيرا لكنه مع التجربة يعظم شأنه".وقال محفوض: "أما في خطاب سمير جعجع‬⁩ الذي برز كخريطة طريق للإنقاذ فلا بد من تلقّفه من قبل المعارضة لرسم معالم المرحلة التي تتطلب استعادة المبادرة، وإحداث التوازن مع خصم لا يفقه إلا لغة السلاح والحروب العبثية".