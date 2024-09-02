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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع النائب الحوت

Lebanon 24
02-09-2024 | 08:35
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب عماد الحوت، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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الجيش

الاوضاع

النائب

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