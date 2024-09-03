Advertisement

لبنان

وفاة الشاعر والأديب جورج شكّور

Lebanon 24
03-09-2024 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1242279-638609670794871152.png
Doc-P-1242279-638609670794871152.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيّب الموت الشاعر والاديب جورج شكور.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الرابعة من بعد ظهر غد الأربعاء في كنيسة سيدة النياح - شيخان قضاء جبيل.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صديقان في الواقع يتواجهان على الشاشة.. هذا ما يقوله براد بت وجورج كلوني عن فيلمهما الجديد
lebanon 24
03/09/2024 17:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ريموندا جورجيو داندولو
lebanon 24
03/09/2024 17:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نينات جورج دقاق
lebanon 24
03/09/2024 17:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
معارضون لحرب غزّة يقاطعون كلمة هاريس في تجمّع انتخابي في جورجيا
lebanon 24
03/09/2024 17:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

جورج

شكّور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2024-09-03
10:08 | 2024-09-03
10:06 | 2024-09-03
09:58 | 2024-09-03
09:52 | 2024-09-03
09:51 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24