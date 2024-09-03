Advertisement

لبنان

أصيب إصابة مُباشرة.. حزب الله يستهدف موقع بركة ريشا

Lebanon 24
03-09-2024 | 11:55
A-
A+
Doc-P-1242413-638609870668927639.jpg
Doc-P-1242413-638609870668927639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حزب الله في بيان انه عند الساعة 06:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، استهدف عناصره نقطة تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة وأوقعوا فيها ‏اصابات مؤكدة. ‏
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يعلن استهداف هذه المواقع الاسرائيلية
lebanon 24
04/09/2024 03:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يُعلن استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بواسطة الأسلحة الصاروخيّة
lebanon 24
04/09/2024 03:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا المنظومات الفنية في موقع العاصي وانتشاراً لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة وموقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة
lebanon 24
04/09/2024 03:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها
lebanon 24
04/09/2024 03:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

اسرائيل

استهداف

موقع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:45 | 2024-09-03
15:32 | 2024-09-03
15:05 | 2024-09-03
14:53 | 2024-09-03
14:17 | 2024-09-03
13:56 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24