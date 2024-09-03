أصيب إصابة مُباشرة.. حزب الله يستهدف موقع بركة ريشا

أعلن حزب الله في بيان انه عند الساعة 06:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، استهدف عناصره نقطة تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة وأوقعوا فيها ‏اصابات مؤكدة. ‏

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