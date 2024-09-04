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لبنان

غارات إسرائيلية على هذه البلدات الجنوبية ليلا

Lebanon 24
04-09-2024 | 00:38
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واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على عدد من القرى الجنوبية، إذ شن الطيران الحربي بعيد منتصف الليل، غارة استهدفت المنطفة الحرجية بين بلدتي ياطر وزبقين، وغارة استهدفت عيتا الشعب، كما اغار الطيران المسيّر على منطقة الصوان على اطراف كفرشوبا.
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هذا وأصيب المواطن ( ع- ع)  بجروح طفيفة جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة الخيام ليلا، وقد تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما ذكرته مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
 
 
 
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