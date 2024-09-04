غارات إسرائيلية على هذه البلدات الجنوبية ليلا

واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على عدد من القرى الجنوبية، إذ شن الطيران الحربي بعيد منتصف الليل، غارة استهدفت المنطفة الحرجية بين بلدتي ياطر وزبقين، وغارة استهدفت عيتا الشعب، كما اغار الطيران المسيّر على منطقة الصوان على اطراف كفرشوبا.

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