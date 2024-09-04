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لبنان

تطوّر مهمّ... توقيف قاتل الشاب شربل الحدشيتي

Lebanon 24
04-09-2024 | 07:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات أوقفت المتّهم الأوّل بجريمة قتل المواطن شربل الحدشيتي.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ العثور على جثة الحدشيتي عند مفرق بلدة بشامون يوم أمس. 
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وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في وقت لاحق، عبر حسابها على "اكس": 

"على أثر العثور على المغدور شربل الحدشيتي مقتولاً بتاريخ 3-9-2024 في منطقة بشامون، أوقفت شعبة المعلومات اليوم، تاريخ 4-9-2024، المدعو ب.ع مواليد 1996 الذي إعترف بإرتكابه الجريمة. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص لتحديد أسباب ملابسات الجريمة". 
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