تطوّر مهمّ... توقيف قاتل الشاب شربل الحدشيتي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات أوقفت المتّهم الأوّل بجريمة قتل المواطن شربل الحدشيتي.

وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ العثور على جثة الحدشيتي عند مفرق بلدة بشامون يوم أمس.

Advertisement

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في وقت لاحق، عبر حسابها على "اكس":



"على أثر العثور على المغدور شربل الحدشيتي مقتولاً بتاريخ 3-9-2024 في منطقة بشامون، أوقفت شعبة المعلومات اليوم، تاريخ 4-9-2024، المدعو ب.ع مواليد 1996 الذي إعترف بإرتكابه الجريمة. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص لتحديد أسباب ملابسات الجريمة".