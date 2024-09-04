افرام: إدارة الكوارث في محافظة جبل لبنان من الأمثلة المطلوبة للزمن الجديد

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على "أكس": "وسط هذا التفكك والتحلل الذي يصيب إدارات الدولة، من الجيد تلمس أهمية إدارة الكوارث في محافظة جبل لبنان، وهذا ما شهدته خلال الجولة مع سعادة المحافظ القاضي محمد مكاوي، التي تركت لدي أثرا طيبا أن عمليّة إعادة البناء ممكنة في مختلف الميادين وإدارة الكوارث هي واحدة من الأمثلة المطلوبة للزمن الجديد... كيف لا؟ إذا ما اقترن البناء بالمناقبية والإلتزام، وهما ما يتحلى بهما المحافظ، وبهما نستبشر أن الخير لا يزال قائماً في القطاع العام".

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